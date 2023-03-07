وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في (ساحات المطار)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- شهادة الثانوية كحد أدنى.
2- شهادة الدبلوم كحد أقصى.
3- يجب على المتقدم أن تكون لديه رخصة قيادة عمومي خفيف كحد أدنى وسارية المفعول.
4- يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي مخالفات مرورية.
5- يجب على المتقدم أن لا يكون لديه إيقاف خدمات.
1- العمل في ساحات المطار.
2- العمل بإتقان في توصيل التموين الخاص بالطائرات.
3- المواظبة على العمل في المواعيد المحددة مسبقاً.
4- استخدم معدات الشركة الخاصة بتحميل التموين الخاص بالطائرات.
5- اتباع وسائل السلامة المحددة مسبقا من قبل الشركة.
1- العمل في أوقات مرنة.
2- العمل تحت الضغط.
3- التواصل بين أعضاء الفريق.
4- العمل في روح الفريق الواحد.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا