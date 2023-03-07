وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في (ساحات المطار)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- شهادة الثانوية كحد أدنى.

2- شهادة الدبلوم كحد أقصى.

3- يجب على المتقدم أن تكون لديه رخصة قيادة عمومي خفيف كحد أدنى وسارية المفعول.

4- يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي مخالفات مرورية.

5- يجب على المتقدم أن لا يكون لديه إيقاف خدمات.

وصف الوظيفة:

1- العمل في ساحات المطار.

2- العمل بإتقان في توصيل التموين الخاص بالطائرات.

3- المواظبة على العمل في المواعيد المحددة مسبقاً.

4- استخدم معدات الشركة الخاصة بتحميل التموين الخاص بالطائرات.

5- اتباع وسائل السلامة المحددة مسبقا من قبل الشركة.

المهارات:

1- العمل في أوقات مرنة.

2- العمل تحت الضغط.

3- التواصل بين أعضاء الفريق.

4- العمل في روح الفريق الواحد.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا