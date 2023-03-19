وظائف بـ شركة بوبا العربية للتأمين الصحي

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

تمهير – محاسبة. مساعد أول – صوت العميل. مدير – الامتثال (TPA). تمهير – مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة (القصيم). مساعد أول – مبيعات ميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (NB) (المدينة المنورة). مساعد أول – مبيعات ميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ملحوظة). مساعد أول – اتصالات داخلية. مدير – الثقافة والمشاركة. مدير – التسويق الرقمي. مدير تنفيذي أول – عمليات الضرائب والتمويل. والمزيد …