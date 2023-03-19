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وظائف بـ شركة بوبا العربية للتأمين الصحي

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
وظائف بـ شركة بوبا العربية للتأمين الصحي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. تمهير – محاسبة.
  2. مساعد أول – صوت العميل.
  3. مدير – الامتثال (TPA).
  4. تمهير – مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة (القصيم).
  5. مساعد أول – مبيعات ميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (NB) (المدينة المنورة).
  6. مساعد أول – مبيعات ميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ملحوظة).
  7. مساعد أول – اتصالات داخلية.
  8. مدير – الثقافة والمشاركة.
  9. مدير – التسويق الرقمي.
  10. مدير تنفيذي أول – عمليات الضرائب والتمويل.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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