وظائف بـ شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل الأمن السيبراني:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو ما يعادلها

خبرة: الحد الأدنى: 4 سنوات.

مهندس التفتيش الرابع:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من متطلبات المؤهلات الوظيفية: درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

الحد الأدنى من خبرة العمل: (11) سنوات من الخبرة في فحص التآكل ذات الصلة ، منها خمس (5) سنوات على الأقل في وضع مماثل.

أخصائي صحة البيئة (النظافة الصناعية):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية أو ما يعادلها. مع شهادة ISO 14001

خبرة: الحد الأدنى: 4 سنوات.

مراجع داخلي أول II:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها مع المدقق الداخلي المعتمد (CIA).

خبرة في العمل: خمسة عشر (15) عامًا من الخبرة في مجال المراجعة.