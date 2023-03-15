وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد أول، تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات. تنظيم قطاع الكهرباء. المواد الحرجة في قطاع الكهرباء. الرقمنة والأمن السيبراني. مدير حلول الأعمال. المدير المالي. مدير اتصالات. معاون أول مشتريات. محلل – استشاري. معاون – استشاري. الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي. والمزيد …

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