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وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ صباحاً
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. طبيب التخدير العام.
  2. كبير تقني مختبر سريري – كيمياء.
  3. أخصائي تغذية.
  4. جراحة تجميلية.
  5. طبيب كلى.
  6. جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب.
  7. أخصائي العناية المركزة للبالغين.
  8. معالج الجهاز التنفسي.
  9. المسعف المساعد في الطب التقني في حالات الطوارئ.
  10. أخصائي ممارسة الأسرة.
  11. طبيب أطفال عام.
  12. طبيب عام – رعاية أولية للأطفال.
  13. طبيب عام – رعاية أولية.
  14. طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.
  15. منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.
  16. أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية.
  17. جراح القلب.
  18. ممرضة سريرية – طبية / رعاية جراحية.
  19. ممرضة أول – غسيل الكلى.
  20. ممرضة سريرية – مركز حديثي الولادة.
  21. ممرضة سريرية – الابتدائية / العيادات الخارجية.
  22. طبيب عام ، التخدير.
  23. أخصائي ممارسة الأسرة.
  24. الممرضة المسؤولة.
  25. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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