وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل موارد بشرية. ممرض سريري أول – رعاية القلب. أخصائي علاج طبيعي أول. أخصائي أمراض النطق واللغة. طبيب أسنان عام. معالج الجهاز التنفسي. منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين. محلل ضمان جودة أول. أخصائي ضمان الجودة. مستشار خدمات المرضى. مهندس المشروع. مساعد تقني مختبر سريري-كيم. صيدلي إكلينيكي. ممثل العلاقات العامة. تقني التصوير. أخصائي أعمال. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مارس 2023م.