وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق سلسلة التوريد (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس سلامة العمليات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو هندسة سلامة العمليات).
– أخصائي أول العلاقات/ المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو هندسة العمليات).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)