وظائف شاغرة بالنيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين (رجال – نساء)، على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمسمى (ملازم تحقيق) للحاصلين على شهادة البكالوريوس.

الشروط المطلوبة والتفاصيل

وتابعت: على من لديه الرغبة في التقديم ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة الدخول على موقع النيابة العامة (اضغط هنا)، وتسجيل البيانات خلال الفترة المتاحة من 10/ 8/ 1444هـ حتى 15/ 8/ 1444هـ.