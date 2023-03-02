وظائف شاغرة بالنيابة العامة

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أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين (رجال – نساء)، على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمسمى (ملازم تحقيق) للحاصلين على شهادة البكالوريوس.
وتابعت: على من لديه الرغبة في التقديم ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة الدخول على موقع النيابة العامة (اضغط هنا)، وتسجيل البيانات خلال الفترة المتاحة من 10/ 8/ 1444هـ حتى 15/ 8/ 1444هـ.