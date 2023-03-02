Icon

إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية Icon رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي Icon سجن دكتورة جامعية 13 عامًا عذبت ابنها لإجباره على التسول Icon وظائف شاغرة بالنيابة العامة Icon واشنطن: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز Icon يوسف خميس: النصر هو من صنع حمدالله Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد ووزير الطاقة خلال حفل شريك Icon اختراع أجهزة كمبيوتر باستخدام أدمغة بشرية حقيقية Icon رئيس أرامكو: الدعم الذي يقدِّمه شريك يعزز تنويع الاقتصاد السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
تحت مسمى ملازم تحقيق

وظائف شاغرة بالنيابة العامة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
وظائف شاغرة بالنيابة العامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين (رجال – نساء)، على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمسمى (ملازم تحقيق) للحاصلين على شهادة البكالوريوس.

الشروط المطلوبة والتفاصيل

وتابعت: على من لديه الرغبة في التقديم ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة الدخول على موقع النيابة العامة (اضغط هنا)، وتسجيل البيانات خلال الفترة المتاحة من 10/ 8/ 1444هـ حتى 15/ 8/ 1444هـ.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال
العالم

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم...

العالم
هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول
صحة وطب‎

هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول

صحة وطب‎
حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي...

السعودية اليوم
طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت
غرائب

طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت

غرائب
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أول أيام العقرب الثانية غدًا
السعودية اليوم

أول أيام العقرب الثانية غدًا

السعودية اليوم
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون...

السعودية اليوم
إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022
آخر الاخبار

إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022

آخر الاخبار