وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في محافظة العلا.
وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عمليات المحميات الطبيعية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل الماجستير.
– رئيس استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (حفظ التنوع البيولوجي، إدارة الموارد الطبيعية، الجغرافيا، البيئة)، ويفضل الماجستير.
– أخصائي أول البيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:(هنا)