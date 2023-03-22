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وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الموارد البشرية، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي الأصول الثابتة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول بيئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية، أو العلوم البيئية).

– كهربائي أول: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، أو الإلكترونيات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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