وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير أول عمليات تنظيم الأسواق الجديدة.
– خبير إنشاء قيمة البنية التحتية والطاقة المتجددة.
– مدير جودة الأسواق الجديدة.
– مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام.
– مدير إدارة أداء الأسواق الجديدة.
– مساعد أول إدارة التصاميم والمساحات.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)