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وظائف شاغرة بشركة بوبا للتأمين

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة بشركة بوبا للتأمين
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الثقافة والمشاركة: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ اتصالات داخلية: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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