وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمدينة التعليمية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت شركة تطوير التعليم القابضة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير السكن والضيافة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الفندقة، إدارة الأعمال، التمريض، تربية خاصة).
– مساعد إداري/ الاستقبال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تطوير التعليم القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)