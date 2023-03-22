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لحملة البكالوريوس بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي الأمن السيبراني:
– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات أو علوم الحاسب الآلي أو المجالات الأخرى ذات الصلة أي شهادة ذات صلة هي ميزة.
– خبرة سنتين في أي مجال ذي صلة، سنتين منها في مجال الأمن السيبراني.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

1- كبير أخصائيين إدارة البيانات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو إدارة البيانات أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– يفضّل الحصول على درجة الماجستير أي شهادة تخصصية ذات صلة تعتبر ميزة إضافية.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات لحاملي البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحاملي الماجستير منها سنتين في منصب قيادي / إشرافي.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/09/05هـ الموافق 2023/03/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- كبير أخصائيين إدارة البيانات:
اضغط هنا

2- أخصائي الأمن السيبراني:
اضغط هنا

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