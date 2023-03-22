وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي الأمن السيبراني:

– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات أو علوم الحاسب الآلي أو المجالات الأخرى ذات الصلة أي شهادة ذات صلة هي ميزة.

– خبرة سنتين في أي مجال ذي صلة، سنتين منها في مجال الأمن السيبراني.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

1- كبير أخصائيين إدارة البيانات:

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو إدارة البيانات أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– يفضّل الحصول على درجة الماجستير أي شهادة تخصصية ذات صلة تعتبر ميزة إضافية.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات لحاملي البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحاملي الماجستير منها سنتين في منصب قيادي / إشرافي.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/09/05هـ الموافق 2023/03/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- كبير أخصائيين إدارة البيانات:

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2- أخصائي الأمن السيبراني:

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