وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

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أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظائف إدارية لحملة (الثانوية، الدبلوم) بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي التوريدات.
1- شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين.
2- أو شهادة الدبلوم (لا تشترط خبرة).
– التقديم مُتاح بدءا من تاريخ 1444/09/05هـ الموافق 2023/03/27م.
– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا