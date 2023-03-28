وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظائف إدارية لحملة (الثانوية، الدبلوم) بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي التوريدات.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين.

2- أو شهادة الدبلوم (لا تشترط خبرة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءا من تاريخ 1444/09/05هـ الموافق 2023/03/27م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا