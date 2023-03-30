وظائف شاغرة بفروع سدافكو في 3 مدن

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه سماع دوي انفجار في محيط دمشق لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي الأمراض تهدد شمال شرق لبنان
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وبيشة، والمدينة المنورة.
وأبرزت شركة سدافكو أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير ورشة عمل (جدة).
– محاسب مستودع (بيشة).
– موظف مبيعات/ ما قبل البيع (للنساء/ المدينة المنورة).
وأوضحت شركة سدافكو أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)