وظائف شاغرة بفروع شركة بنده

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مراقبة المخزون (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الجودة الإقليمي (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا الأغذية، الطب البيطري، علم الأحياء الدقيقة، التكنولوجيا الحيوية، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مهندس تخطيط أول (جدة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، تحليل البيانات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)