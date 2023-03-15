وظائف شاغرة بفروع شركة Ericsson

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس خدمات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها
– مهندس حلول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات والاتصالات، تصميم البنية التحتية للشبكات، الهندسة الكهربائية).
– مدير مشروع العملاء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– رئيس حسابات البيئة والصحة والسلامة (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (البيئة والصحة والسلامة، أو السلامة والصحة المهنية).
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)