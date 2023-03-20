وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 4 مدن

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والخبر، والدمام، والأحساء.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساح (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص نظم المعلومات الجغرافية.
– مسؤول/ مفتش السلامة (الخبر، والدمام، والأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس تخطيط/ مخطط (الخبر، والدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)