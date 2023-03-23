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لحملة الثانوية بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني كهرباء.
– مشغل شاحنة ميناء.
– مشغل معدة مناولة.
– متدرب إداري.
– مشغل رافعة ميناء.
– فني ثلاجات.
– عامل تربيط حبال.
– مشغل شاحنة ميناء.
– مشغل معدة مناولة.
– كبير مطور شبكات.
– مسئول السلامة.
– فني ميكانيكي.
– مشرف مشتريات (ثانوية فأعلى).
– كبير مهندسين الكهرباء.
– فني كهربائي.
– مدير الشحن والتفريغ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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