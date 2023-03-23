وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

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أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– فني كهرباء.
– مشغل شاحنة ميناء.
– مشغل معدة مناولة.
– متدرب إداري.
– مشغل رافعة ميناء.
– فني ثلاجات.
– عامل تربيط حبال.
– مشغل شاحنة ميناء.
– مشغل معدة مناولة.
– كبير مطور شبكات.
– مسئول السلامة.
– فني ميكانيكي.
– مشرف مشتريات (ثانوية فأعلى).
– كبير مهندسين الكهرباء.
– فني كهربائي.
– مدير الشحن والتفريغ.
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