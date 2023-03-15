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وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين مخزن أول: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد، إدارة المواد).

– مشغل معدات ورافعات: شهادة الثانوية العامة.

– فني حفر: الشهادة التقنية في تخصصات: (الحفر، الهندسة الميكانيكية، هندسة البترول).

– أخصائي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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