وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي رئيسي الأداء والنتائج: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الحوسبة، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد تنفيذي تقني: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة، خدمات السكرتارية، إدارة المكاتب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)