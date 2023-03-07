وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول حوكمة المشتريات ومعالجة الشكاوى: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الهندسة، القانون، المشتريات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول مركز الابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 إبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)