وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت المركز الوطني لإدارة النفايات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، إدارة المخاطر، تقييم المخاطر، علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب، نظم معلومات الحاسوبية)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي مخاطر مالية وإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، الأساليب الكمية، الإدارة المالية، التأمين، الإحصاء)، أو ما يعادلها.
وأوضح المركز الوطني لإدارة النفايات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)