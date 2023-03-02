وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم التطبيقات والأنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تنفيذ الشراكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: ( إدارة الاعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)