وظائف شاغرة في شركة ندى

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أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الهفوف، والخبر.
وأبرزت شركة ندى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف معالجة المياه (الهفوف).
– مشرف مبيعات (الخبر).
وأوضحت شركة ندى، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)