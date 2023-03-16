وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والجبيل.
وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل أول خدمة/ معدات (الخبر).
– منسق مواد ميداني (الجبيل).
– مدرب أعمال أول (الخبر).
– مهندس مكامن ميداني (الخبر).
– تقني مساعد/ معدات (الخبر).
– مهندس خدمة (الخبر).
– مهندس ميكانيكي (الجبيل).
وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)