وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل أول خدمة/ معدات (الخبر).

– منسق مواد ميداني (الجبيل).

– مدرب أعمال أول (الخبر).

– مهندس مكامن ميداني (الخبر).

– تقني مساعد/ معدات (الخبر).

– مهندس خدمة (الخبر).

– مهندس ميكانيكي (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)