وظائف شاغرة في فروع أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والرياض.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف الصحة والسلامة والبيئة (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة والبيئة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– تنفيذي حسابات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)