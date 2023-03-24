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وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة العمال (الرياض).

– أخصائي موارد بشرية (الرياض).

– محلل تقني أول (الرياض).

– ممثل خدمة ما بعد البيع (الرياض).

– مشرف التوظيف (الرياض).

– أخصائي مشتريات (الرياض).

– أمين مخزن أول (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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