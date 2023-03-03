وظائف شاغرة في فروع شركة نوماك

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، وجدة، ورابغ.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الصيانة (الشعيبة).

– مشرف مشتريات (جدة).

– مشغل غرفة التحكم/ الطاقة الحرارية والتوربينات البخارية (عدد 3 وظائف/ رابغ).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)