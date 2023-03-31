وظائف شاغرة في مجموعة Serco

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.
وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق إداري.
– مسؤول الصحة والسلامة والجودة والبيئة.
– مدير الخدمات.
– مدير إدارة المراقبة/ خدمات الإطفاء والإنقاذ.
– مهندس أول/ إدارة المرافق.
وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)