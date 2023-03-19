وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة الإستراتيجية والمشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، علوم الكمبيوتر والمعلومات، إدارة صحية، إدارة مستشفيات، إدارة الأعمال).
– أخصائي حقوق المريض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة مستشفيات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)