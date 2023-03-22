وظائف شاغرة في هيئة تطوير حائل

دعاء الشيخ السديس والحذيفي في ليلة 1 رمضان بالحرمين الشريفين وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50%
أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في منطقة حائل.
وأبرزت هيئة تطوير منطقة حائل، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.
– أخصائي عقود.
– مدير إدارة الدراسات والبحوث.
– أخصائي التخطيط الاستراتيجي (عدد وظيفتين).
– أخصائي دراسات وبحوث استراتيجية (عدد وظيفتين).
وأوضحت هيئة تطوير منطقة حائل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أبريل 2023م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)