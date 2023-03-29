وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف العلاقات الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مهندس أول الكهرباء والأجهزة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة).

– أخصائي أول بيانات إدارة الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي محامٍ: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)