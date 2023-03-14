وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الدمام، والخبر، والجبيل، وأبها، وخميس مشيط، وجازان، والرياض، والطائف، والأحساء، وجدة).

تفاصيل وظائف الأهلي إسناد

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري (الدمام، والخبر، والجبيل، وأبها، وخميس مشيط، وجازان).

– مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي (الرياض، والخبر، وخميس مشيط، وأبها، والطائف، والجبيل، والأحساء).

– محامي (الرياض، وجدة، والدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)