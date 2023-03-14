وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الدمام، والخبر، والجبيل، وأبها، وخميس مشيط، وجازان، والرياض، والطائف، والأحساء، وجدة).
وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري (الدمام، والخبر، والجبيل، وأبها، وخميس مشيط، وجازان).
– مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي (الرياض، والخبر، وخميس مشيط، وأبها، والطائف، والجبيل، والأحساء).
– محامي (الرياض، وجدة، والدمام).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)