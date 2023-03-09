وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مركز خدمة الموارد البشرية: شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير البرامج/ تطوير التجارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة الدولية، إدارة الأعمال، الاقتصاد)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)