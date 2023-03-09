وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مركز خدمة الموارد البشرية: شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير البرامج/ تطوير التجارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة الدولية، إدارة الأعمال، الاقتصاد)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)