وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول المحاكاة/ البوليمرات (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الكيميائية.
– مشغل أول معدات/ المنتجات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مستشار إدارة المواهب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، التنظيم الصناعي).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)