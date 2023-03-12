وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وخميس مشيط، والرياض، والهفوف.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم جرافيك (الخبر).
– منسق التسويق الرقمي (الخبر).
– مطور نظم/ التطبيقات (الخبر).
– فني صيانة (الخبر).
– مساعد مبيعات (خميس مشيط).
– منسق التسليم (خميس مشيط).
– أمين مخزون (الرياض).
– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)