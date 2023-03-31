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وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مراقبة الائتمان (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

– مسؤول مبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس خدمات (الخبر): شهادة الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات: (هندسة إلكترونيات، الهندسة الكهربائية).

– فني أول معدات/ الصيانة (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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