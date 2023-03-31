وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والدمام.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول مراقبة الائتمان (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).
– مسؤول مبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس خدمات (الخبر): شهادة الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات: (هندسة إلكترونيات، الهندسة الكهربائية).
– فني أول معدات/ الصيانة (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)