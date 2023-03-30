وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والدمام، وحائل.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تخطيط (الخرج): شهادة الدبلوم العالي أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).
– منسق معالجة البيانات (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص الحاسب الآلي.
– موظف موارد بشرية (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، الموارد البشرية، اللغة الإنجليزية).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)