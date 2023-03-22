وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل امتثال البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، ذكاء الأعمال، أمن المعلومات، القانون)، أو ما يعادلها.
– محلل مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)