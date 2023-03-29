وظائف شاغرة لدى بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم (رجال / نساء) ببرنامج (فرسان الرياض) المنتهي بالتوظيف، بمدينة الرياض، الذي صُمم للخريجين السعوديين الراغبين للانضمام إلى أسرة عمل بنك الرياض، واشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة: 1- التخصصات الإدارية.

2- التخصصات المالية.

3- التخصصات الاقتصادية.

4- التخصصات الاكتوارية. الشروط العامة: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- حديثو التخرج. المزايا:

1- حزمة تنافسية أثناء وبعد البرنامج.

2- تأمين صحي (يشمل الزوج والأطفال).

3- خدمات مصرفية بأسعار تنافسية.

4- فرص تطوير غير محدودة. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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