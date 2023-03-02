وظائف شاغرة لدى تطوير للخدمات التعليمية

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق مشروع شعبة البرامج التعليمية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)