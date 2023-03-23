وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تخطيط المواد: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مسؤول الفواتير: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة المعمارية).

– مهندس موقع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس اختبار: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)