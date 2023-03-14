وظائف شاغرة لدى طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول الملاحة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الطيران، إدارة الطيران).
– محاسب الموازنة العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المشاريع، إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)