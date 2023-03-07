وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل تقنية معلومات (الرياض).
– مسؤول المبيعات (الرياض).
– محلل فني/ تقنية معلومات (الرياض).
– مسؤول المبيعات (جدة).
– مهندس البنية التحتية السحابية (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)