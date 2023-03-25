Icon

مغاربة أوروبا يغادرون فرنسا وإسبانيا للتنافس في عطر الكلام بالرياض Icon إطلاق اسم ليونيل ميسي على ملعب تدريبات منتخب الأرجنتين Icon تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في نيبال Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم Icon الدراسة عن بُعد غدًا في النماص والطائف Icon تعليم الرياض يستغني عن 87 مبنى مستأجرًا Icon خالد الفراج يقلد جراح القلب Icon تحذير لمرضى السكري من شرب الكافيين في رمضان Icon جماهير الاتحاد تستذكر فترة خميس العويران مع العميد Icon طاش العودة يفتح ملف ابتزاز النساء لقائدي مركبات التوصيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التخطيط.

– مدير حسابات تقنية المعلومات والاتصالات.

– مدير حسابات مبيعات المصاعد.

– مدير التخطيط والمشاريع.

– مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية
العالم

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى...

العالم
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز
مشاهير

هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج...

مشاهير
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن

آخر الاخبار
الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يوفقنا للخيرات فيه
أخبار رئيسية

الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا...

أخبار رئيسية
عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس إكس وتهدد ماسك
العالم

عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس...

العالم
نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن الخدمة بمستشفى وادي الدواسر
السعودية اليوم

نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن...

السعودية اليوم
مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر رمضان
العالم

مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر...

العالم