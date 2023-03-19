وظائف شاغرة لدى مجموعة عبداللطيف جميل

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مالي أول (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي تطوير الأعمال (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)