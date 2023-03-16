وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أعمال أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية).
– أخصائي مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– رئيس قسم الأمن الصناعي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)