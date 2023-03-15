وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط إداري: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

– رجل أمن: شهادة الثانوية العامة.

– أخصائي بيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة البيئة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)